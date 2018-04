Pas volgend weekend eerste redders aan zee 21 april 2018

Met temperaturen die vlotjes boven de 20 graden zullen klimmen, bereidt de kust zich voor op een druk weekend. De kustreddingsdienst waarschuwt echter opnieuw dat zwemmen in zee nog steeds verboden is. "De temperatuur van het water is niet hoger dan 10 graden. Veel te koud om in te zwemmen en zelfs levensgevaarlijk." Er zijn dan ook in geen enkele badplaats redders voorzien. Pas volgend weekend is dat voor het eerst dit jaar het geval. Dan bijt Blankenberge traditioneel de spits af. Met het Hemelvaartweekend komen daar Knokke, De Haan en Oostende bij. Vanaf midden juni volgt de rest. (MMB)