Pas vandaag uitspraak over STVV-Genk 04 december 2019

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond zal 'wegens omstandigheden' pas vandaag zijn uitspraak bekendmaken in het tuchtdossier over de gestaakte competitiewedstrijd tussen STVV en Genk van 28 september (3-3). Aanvankelijk was die uitspraak gisteren voorzien. (RN)