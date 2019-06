Exclusief voor abonnees Pas op voor de gebeten wolf Column | Wuyts 29 juni 2019

00u00 0

Morgen rijdt een in zijn staart gebeten rekel door het Gentse. De zogeheten Wolfpack kan zich maar beter instellen op de stuursheid van de kopman. Nou ja, kopman. We gaan er losjes van uit dat Philippe Gilbert zich die titel nog mag aanmeten. Dat zou gezien zijn status van monumentenwinnaar en op grond van zijn denderende vormpeil evident zijn. Waar wrevel heerst, wordt zo nu en dan aan hiërarchie gepeuterd. Gilbert is uiteraard mans genoeg om het leiderschap in koers af te dwingen. Dat hij een wel zeer zware dreun moet verwerken, is zeker. Zijn legendarische je-m'en-foutisme zal hem na het ontnemen van deze Tour niet helpen. Gilbert zou in juli immers overtuigende argumenten verzamelen om een laatste vet contract te versieren. Niets daarvan. De pijn van de machteloosheid dringt tot in zijn diepste vezels.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis