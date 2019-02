Pas op huwelijksreis en Lenny doet trouwring al uit 18 februari 2019

Vanavond zien we hoe het de kersverse koppels vergaat op huwelijksreis in 'Blind Getrouwd'. Stijn & Joke verkennen Rhodos, Victor & Line ontdekken de Algarve, Lenny & Jolien genieten van het mooie weer in Cyprus en Tim & Elke en Joris & Annelies leren mekaar beter kennen in Malaga. "Dat begint hier heel goed", lacht Jolien, wanneer ze merkt dat Lenny zijn trouwring al heeft uitgedaan. Gelukkig heeft hij daar een goede reden voor: "Lastige jeuk."

