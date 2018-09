Pas op dag van de match naar Schotland 05 september 2018

Roberto Martínez vliegt pas vrijdagochtend af naar Schotland waar 's avonds in Glasgow wordt gespeeld. Dat zorgt her en der voor wat verbazing - blijkbaar ook in Schotland - maar zó uitzonderlijk is dit niet. In Spanje vliegen de topclubs Real Madrid en FC Barcelona al geruime tijd niet meer af daags voor een wedstrijd. "Ik wil niet té lang in de speelstad verblijven", aldus Martínez. "We blíjven er al twee dagen extra vooraleer naar IJsland af te reizen, het leek me wijzer om donderdag nog in België te zijn." (SK)