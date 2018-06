Pas op 85ste: Almaar ouder naar rusthuis 19 juni 2018

00u00 0

Het aantal ouderen blijft de komende decennia toenemen in Vlaanderen, maar dat wil niet zeggen dat we met z'n allen sneller naar een woon-zorgcentrum verhuizen. Goed tien jaar geleden waren nieuwe bewoners vooral prille tachtigers. Vandaag is de Vlaming gemiddeld 85 à 86 jaar oud wanneer hij zijn intrek neemt in een rusthuis. De meesten van hen zijn dan al zwaar hulpbehoevend. Dat blijkt uit onderzoek van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Vooral de hoge kostprijs en de betere thuiszorg leiden ertoe dat bejaarden langer thuisblijven. Het gevolg is dat ook de verblijfsduur korter is geworden. Uit de cijfers blijkt dat één op de drie bewoners die in 2017 het leven liet, er nog geen jaar verbleef. Ruim de helft woonde er nog geen twee jaar. Sinds 2000 is het aantal overlijdens in de centra verviervoudigd. (FT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN