Pas ontdekte tarantula draagt slappe hoorn op de rug 23 februari 2019

00u00 0

Ook in de wondere dierenwereld zijn nog nieuwe ontdekkingen te doen. Onderzoekers schrokken zich onlangs een hoedje toen ze diep in Angola een tarantula ontdekten met een lange, slappe hoorn op haar rug. Voorlopig weet niemand wat de precieze functie van het mysterieuze uitsteeksel is. "Geen enkele andere spin in de wereld heeft een soortgelijke slappe hoorn", aldus de onderzoekers. "De ontdekking van de spin toont nog maar eens aan hoe gebrekkig onze kennis van de biodiversiteit in een land als Angola nog is."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Angola

human interest