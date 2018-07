Pas na zomer advies over zware beroepen in privé 20 juli 2018

De werkgevers en vakbonden in de privésector komen pas in het najaar met een advies omtrent de zware beroepen. Dat vernam deze krant bij de sociale partners. Nochtans had minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) erop gehamerd dat hij absoluut tegen eind juli een eerste advies wou, nadat hij eerder al een akkoord sloot met de vakbonden in de publieke sector. Maar dat zal dus niet lukken. De gesprekken over wie wel of niet vroeger met pensioen mag, verlopen dan wel in een positieve sfeer, er zijn nog te veel discussiepunten om in één week op te lossen. In september wordt er verder onderhandeld, en het is de bedoeling dat er ten laatste tegen eind oktober een akkoord uit de bus komt. Lukt dat niet, dan beslist de regering. (ARA)

