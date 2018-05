Pas na 12 woningen te zien, kopen we er één Onze nationale hobby: huizenjagen 31 mei 2018

Je droomhuis zoeken is voor veel Belgen zowat een hobby geworden, blijkt uit een studie van vastgoedsite 'Immoweb'. Belgen bezoeken gemiddeld twaalf huizen alvorens ze definitief hun slag slaan. Dat gebeurt aan een tempo van 2,5 huizen per maand. Bij nieuwbouwwoningen is de zoektocht veelal minder tijdrovend, maar wel intensiever. Kandidaat-kopers bezoeken vaak zo'n vier panden per maand, en beslissen na negen bezichtigingen. Twee op de drie Belgen gaan zelfs al eens een kijkje nemen nog voor ze een afspraak maken met een makelaar, en ze doorbladeren gemiddeld twintig advertenties per maand. "Het aankoopproces blijkt dus complex en langdurig", klinkt het bij Immoweb. "Belgen zijn kieskeurige kopers. Maar ze hebben gelijk, want een huis is een belangrijke investering." (HG)

