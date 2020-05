Exclusief voor abonnees Pas mei en al forse maatregelen tegen droogte 22 mei 2020

00u00 0

Nog nooit moest in Vlaanderen zo snel ingegrepen worden om te vermijden dat er kwetsbare beken en waterlopen droog komen te staan en bepaalde vissen zouden sterven. De provincies hebben donderdag 'code oranje' al afgekondigd, waardoor voor landbouwers een verbod geldt om water op te pompen. Dat verbod komt er op advies van de Droogtecommissie, een orgaan dat door de Vlaamse overheid werd opgericht. Vorig jaar kwam er pas begin juli een zogenaamd 'captatieverbod', maar door de extreme droogte de voorbije weken moeten de provincies nu vroeger ingrijpen. De voorbije drie jaar was het bovendien zo droog dat we de waterbuffers in Vlaanderen erg beperkt zijn. Het ziet er niet naar uit dat er snel beterschap komt. De komende twee weken wordt amper neerslag verwacht. (JBG)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen