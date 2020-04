Exclusief voor abonnees Pas halfweg deze week start speurtocht naar 'tracers' 27 april 2020

Om de exitstrategie te laten slagen, ontbreekt nog een belangrijk sluitstuk: de zogenaamde 'tracers', die nieuwe besmettingen en hun omgeving in kaart brengen. Door mensen te contacteren, te testen en eventueel in quarantaine te plaatsen, kunnen ze nieuwe uitbraken meteen in de kiem smoren. Maar pas vorige maandag kregen de regionale ministers voor Welzijn de expliciete opdracht om naar hen op zoek te gaan. In totaal zouden er 2.000 in dienst moeten komen, van wie 1.200 in Vlaanderen. Voor de aanwerving doet Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) een beroep op een externe consultant. Die zal pas ten vroegste halfweg deze week aangesteld kunnen worden. Minstens tot dan moet Vlaanderen het doen met de twintig tracers die nu in dienst zijn. "We zijn ons wel degelijk aan het voorbereiden", vertelt Joris Moonens van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. De draaiboeken en vragenlijsten die de 'coronaspeurders' moeten afwerken worden op punt gesteld, een onlineopleiding wordt uitgewerkt en ook zijn er bureauruimtes gezocht van waaruit gewerkt kan worden. (RW)

