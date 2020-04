Exclusief voor abonnees Pas half mei beslissing over zomerkampen 23 april 2020

Wellicht wordt pas in de derde week van mei helemaal duidelijk of zomerkampen voor kinderen en jongeren zullen kunnen plaatsvinden of niet. Niet alleen organisatoren van zomerkampen en jeugdbewegingen, maar ook veel lokale besturen en ouders van kinderen stellen zich vragen over de organisatie van kampen en speelpleinwerkingen. Minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) deed eerder al een oproep aan organisatoren en lokale besturen om geen overhaaste beslissingen te nemen en dus ook nog geen zomerkampen te verbieden. In antwoord op een vraag van Freya Perdaens (N-VA) vroeg de CD&V-minister om nog wat extra geduld. Hij overlegt volop met de sector maar verwacht niet dat de Nationale Veiligheidsraad morgen al knopen doorhakt. Volgens Dalle verwacht de sector duidelijkheid "tegen de derde week van mei".

