Exclusief voor abonnees Pas eind augustus toelatingsexamen arts en tandarts 14 april 2020

00u00 0

De toelatingsexamens voor arts en tandarts zullen pas eind augustus georganiseerd worden in plaats van begin juli. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) aangekondigd. Voor de allereerste keer zullen ze ook digitaal afgenomen worden. Dat kan op de vertrouwde locatie op de Heizel, maar als virologen zouden adviseren dat eind augustus ook nog te vroeg is voor zo'n 'massabijeenkomst', wordt het examen gespreid over tientallen tot zelfs honderd verschillende locaties in Vlaanderen. Het examen zelf wordt ook inhoudelijk lichtjes aangepast, omdat de leerlingen van het zesde middelbaar niet alle leerstof hebben gekregen. Maar de moeilijkheidsgraad blijft onveranderd, klinkt het.