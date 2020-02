Exclusief voor abonnees Pas één keer eerder twee Belgen in Milanese derby 08 februari 2020

Lukaku vs Saelemaekers. Een Belg op het veld bij Inter, een landgenoot in de kern bij AC Milan. Het is nog maar één keer voorgevallen. Op 6 november 1983, bijna 37 jaar geleden, vochten twee legendarische Rode Duivels mee de Derby della Madonnina uit: Eric Gerets bij AC Milan, de betreurde Ludo Coeck bij Inter. Gerets was basisspeler bij de Rossoneri, naast onder anderen Franco Baresi. Coeck kwam doelpuntenmaker Hansi Müller vijf minuten voor tijd aflossen - Inter won een koude editie met 2-0. Romelu Lukaku start zondag in de basis bij Inter, maar wie hem in de spits flankeert, beslist Conte vandaag - Lautaro is geschorst. Alle druk ligt bij 'Big Rom' om voor de goals te zorgen. Alexis Saelemaekers zit in de kern bij AC Milan. (KTH)

