Pas de tweede Belg bij Real... 03 september 2018

Het debuut van Thibaut Courtois voor Real was op een haar na goed voor de geschiedenisboeken - enkel Fernand Goyvaerts strooide roet in het eten. In 1965 werd híj de allereerste Belg in Madrileense loondienst. Onze landgenoot - bijgenaamd 'Fernando' - speelde er tot 1967 als aanvaller. Mede door een hele rist blessures kwam hij zelden tot spelen. Zijn teller bleef staan op drie basisplaatsen en één doelpunt. Ook Juan Lozano (ex-Anderlecht en Beerschot) en Alberto Bernardo Murcia (geboren in Luik) speelden ooit voor Real Madrid en hadden een Belgisch paspoort, maar zij worden in de statistieken opgenomen met hun Spaanse nationaliteit. (MGA)