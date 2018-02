Pas afgestudeerde verpleegster redt leven op restaurant 21 februari 2018

Ze moet haar diploma zelfs nog krijgen, maar toch schoot Leanne Henraat (23) uit Lanaken afgelopen weekend in actie en haalde ze haar parate kennis EHBO uit de kast. De kersverse verpleegster was met haar schoonzus een weekendje aan zee toen ze in een brasserie in Blankenberge plots zag hoe iemand onwel werd. Eén van de klanten was aan het stikken in zijn eten. De heimlichgreep bleek geen effect te hebben, en het gezicht van de man verkleurde snel. Mogelijk kreeg hij ook een hartaanval. "Mijn schoonzus is ook verpleegster, dus samen schoten we in actie", vertelt Leanne. "We controleerden de ademhaling en hartslag en merkten dat die zorgwekkend waren. Tot de hulpdiensten het konden overnemen, zijn we onophoudelijk blijven reanimeren. Nog te veel mensen die een hartaanval krijgen, overlijden omdat de hartmassages te laat worden ingezet." (MMM)

