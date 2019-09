Exclusief voor abonnees Pas 9 en met protheses de catwalk op 28 september 2019

En waarom zouden twee protheses niet stijlvol genoeg kunnen zijn voor de catwalk? Eerst was er Londen, dan New York en gisteren schitterde de 9-jarige Daisy-May Demetre in de top van de Eiffeltoren tijdens de modeweek van Parijs. Vielen op: haar outfit, haar witblonde haren en haar grijsblauwe ogen. Dat haar beide benen geamputeerd zijn, daar maakt ze haast bijzaak van. Het Britse kindmodelletje schuimt als een volleerd model de catwalk af voor het merk Lulu et Gigi Couture.

