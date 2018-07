Pas 11 dagen rijbewijs en dronken twintiger crasht auto in tuin 23 juli 2018

Een 23-jarige Oostendenaar had slechts 11 dagen zijn rijbewijs toen hij zaterdagochtend rond 7 uur dronken crashte in een voortuin in Stene bij Oostende. De man verloor de controle over het stuur, kwam op een oprit terecht, ramde een haag en kwam tot stilstand tegen een geparkeerd voertuig. Volgens de politie had hij sinds 10 juli zijn rijbewijs. Het parket trok dat meteen in voor 15 dagen. Daarna volgt allicht een dagvaarding voor de politierechtbank. De wet voorziet dat jonge bestuurders hun rijbewijs opnieuw moeten behalen na zware overtredingen. (BBO)