Partydrug wordt medicijn tegen depressie 15 februari 2019

00u00 0

Kunnen mensen die kampen met een depressie binnenkort geholpen worden met een simpele neusspray? Als het van Johnson & Johnson afhangt wel, en de farmareus haalde voor "de grootste innovatie sinds Prozac" zijn 'inspiratie' bij... een partydrug. Het bedrijf staat op het punt om esketamine te verkopen als medicijn tegen depressie en zelfmoordgedachten. Dat is een afgeleide van ketamine, dat in de jaren 80 en 90 opgang maakte als tripmiddel en dat ook door dierenartsen gebruikt wordt als verdovingsmiddel. 'Spravato', zoals de neusspray zal heten, zal voorlopig enkel op de Amerikaanse markt te koop zijn, schrijft 'De Tijd'. Om misbruik te voorkomen, moet het toegediend worden in het bijzijn van een arts.