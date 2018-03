Partner tegen 'hoteltarief' naar rusthuis 17 maart 2018

Gezonde 65-plussers die bij hun hulpbehoevende partner in een zorgcentrum willen intrekken, moeten een voordeeltarief krijgen. Nu blijft die man of vrouw ofwel thuis of betaalt die ook voor de zorg, zonder die te krijgen omdat het nu eenmaal niet nodig is. Voor hen zijn er sinds dit jaar 'mantelzorgkamers' binnen woonzorgcentra, blijkt uit een antwoord van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op een parlementaire vraag van Peter Persyn (N-VA). Een partner betaalt dan een 'hoteltarief', enkel voor het verblijf en eten.