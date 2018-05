Partijvoorzitters verliezen geen loon als ze afwezig zijn 30 mei 2018

Kamerleden die minder dan tachtig procent van de stemmingen in het parlement bijwonen, verliezen tien procent van hun loon. Alleen geldt dat niet voor Bart De Wever (N-VA), Wouter Beke (CD&V), Meyrem Almaci (Groen), Elio Di Rupo (PS), Benoît Lutgen (cdH) en Olivier Chastel (MR). Partijvoorzitters vallen immers niet onder die regeling, bevestigt Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) aan Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye&Wouters). De uitzondering is in 2003 ingevoerd, "en dat is sindsdien niet meer gewijzigd", schrijft Bracke in een mail aan Vuye. Vuye, ook hoogleraar Grondwettelijk Recht, vindt de regeling voorbijgestreefd. "Ze is ingevoerd om partijvoorzitters toch een loon te geven. Maar nu zijn de partijen rijk genoeg om hun voorzitter zelf te betalen." De partijvoorzitters lieten weten dat de regeling voor hen gerust mag verdwijnen.

