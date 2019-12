Exclusief voor abonnees Partijleden: "Het was een verkiezing met niveau" 07 december 2019

Veel CD&V'ers kijken tevreden terug op "een voorzittersverkiezing met niveau". "Het was superspannend", aldus Hilde Crevits, van wie gezegd werd dat ze Coens steunde. "Ik heb op voorhand gezegd: ze kunnen het allebei. Ik heb Sammy zien groeien in de debatten. Hij is een echte diamant. Anderzijds: de partij moet grondig geherstructureerd worden en ik denk dat Joachim met zijn managerscapaciteiten daar de ideale persoon voor is. Samen kunnen ze een hele mooie toekomst schrijven." Ook Koen Geens noemt Coens "de ervaren stuurman die CD&V nodig heeft", maar looft ook een "sterke Sammy Mahdi".

