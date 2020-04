Exclusief voor abonnees Partijen willen debat over corona-app die contacten controleert 20 april 2020

00u00 0

Honderd Belgische academici vragen in een open brief aan de federale regering dringend een publiek debat te voeren rond een corona-app die onze contacten opvolgt. Zo'n app kan waarschuwen als we in de buurt geweest zijn van iemand die mogelijk besmet is. In onder meer China, Singapore en Zuid-Korea wordt zo'n app al gebruikt, maar niet alle landen nemen het even nauw met de privacy. In ons land denkt de regering na over de invoering ervan. Kamerlid Jessika Soors (Groen) heeft nu een resolutievoorstel ingediend: de app moet onderworpen zijn aan strikte privacyregels én het gebruik ervan moet op vrijwillige basis gebeuren. Het voorstel krijgt alvast de steun van sp.a, CD&V, Open Vld en PS.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen