Partijen kronkelen rond hete hangijzers in campagne: elke factuur is taboe Isolde Van Den Eynde Astrid Roelandt

10 april 2019

00u00 5 De Krant Niet alleen van rekeningrijden trekken partijen hun handen af voor de verkiezingen. Ook over andere voorstellen worden bochten genomen of zedig gezwegen. Of heeft u al gehoord hoe de partijen het gapende gat in de begroting écht willen wegwerken? "Net nu het moet, schenken de partijen geen klare wijn."

Vorige zomer pakten de Vlaamse regeringspartijen uit met de slimme kilometerheffing als antwoord op onze files, maar enkele weken voor de verkiezingen laat na Open Vld ook N-VA het idee plots varen. CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne verwijt de coalitiepartners 'verkiezingsamnesie', maar echt comfortabel voelt zijn partij zich niet bij de position switch van de collega's. CD&V trekt de handrem intussen ook zachtjes op. Het beeld van een belastingverhoging voor de werkende Vlaming doet elke partij huiveren.

Zeg niet: 'betonstop'

Het is niet de eerste bocht op een zucht van de verkiezingen van 26 mei. Neem nu de bouw van nieuwe gascentrales om de kernuitstap te regelen. In januari was N-VA nog pro: ze voorzag in haar plannen ook een subsidiemechanisme. De partij beloofde alles op alles zetten om de plannen van energieminister Marghem (MR) te steunen. Een maand later zette Oost-Vlaams lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt daar plots vraagtekens bij - het lukt ook door de bestaande gascentrales langer open te houden. Sp.a draaide nog sneller: op 7 maart legde John Crombez zijn alternatieve energieplan op tafel waarin ze voor de bouw zijn, vijf dagen slikte hij dat weer in. Hij vreest dat de factuur voor de bouw bij de gezinnen terechtkomt. Ook het op de lange baan schuiven van de betonstop kwam de Vlaamse partijen lang niet slecht uit - raken aan het erf van de Vlaming ligt gevoelig. Het woord 'betonstop' zit de partijen dan ook niet lekker. Bart De Wever grapte niet zomaar dat de journalist die het woord uitvond de strop moest krijgen. Bart Somers (Open Vld) en Koen Van den Heuvel (CD&V) trachten - tevergeefs - 'betonstop' te vervangen door 'bouwshift'. Daarnaast wordt er ook gezwegen over enkele vervelende dossiers: wat met het puntenpensioen en wie heeft uiteindelijk een zwaar beroep? En belangrijker: hoe willen de partijen het begrotingsgat van 8,5 miljard euro wegwerken? Ja, Open Vld wil (opnieuw) streven naar een evenwicht de volgende legislatuur. Nee, hoe is niet helemaal duidelijk.

Schampschot

Elke mogelijke factuur voor de burger hangt als een schaduw boven de campagne. "Er heerst een manifest stilzwijgen over de meest heikele thema's", ziet ook professor Politicologie Carl Devos (UGent). "De campagne moet het moment van de waarheid zijn, waarbij iedereen zijn kaarten op tafel legt. Maar de partijen houden ze tegen de borst. Ze houden ons bezig met algemene uitspraken waarvan je niet goed weet hoe ze zullen uitdraaien. En dat zorgt ervoor dat de campagne een schampschot is, net naast de roos."

Sommige dossiers zullen na 26 mei op de onderhandelingstafel belanden. "Het doet in die zin denken aan het optrekken van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar en de indexsprong", zegt Devos. "Voor de verkiezingen spreek je er niet over, maar je weet dat het wél nodig zal zijn."

Waarom ze zo om de hete brij draaien? "De schrik voor de kiezer verlamt de partijen. N-VA is daarin niet langer anders dan de 'traditionele' partijen, waar ze zich zo graag tegen afzet. N-VA heeft schrik om onder die magische 30% te duiken. Vlaams Belang knabbelt aan de rechterflank, CD&V en Open Vld mikken op haar sociaal-economische kiezers. De partij kan het zich niet veroorloven dat een 'tariefverhoging' aan haar blijft kleven. Ook de liberalen zijn er als de dood voor. En sp.a klaagt al vijf jaar de te hoge facturen aan, ze gaat er nu niet zelf aan meewerken. Komt er nog bij: vroeger wisselden regionale en federale verkiezingen elkaar af. Tussen 2000 en 2010 had je vijf verkiezingen en was een 'tweede zit' mogelijk. Scoor je nu slecht, dan zit je vijf jaar met de gebakken peren."