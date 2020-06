Exclusief voor abonnees Particulieren halen geen pakjes meer op voor JBC 03 juni 2020

De kledingketen JBC doet voorlopig geen beroep meer op particulieren om pakjes te retourneren. De sectorfederatie Transport Logistiek Vlaanderen (TLV) had hiertegen een procedure in kort geding aangespannen. Ze vindt dat de praktijk, waarbij pendelende chauffeurs pakjes die moeten worden teruggestuurd meebrengen in ruil voor aankoopbonnen, niet wettelijk. Zolang er geen uitspraak is, stoppen JBC en Hytchers, dat het systeem uitwerkte, ermee.

