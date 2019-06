Exclusief voor abonnees Parlementsvoorzitter in peignoir Jan Peumans in 'De Columbus' 11 juni 2019

'De Columbus' rijdt vanavond voor de voorlaatste keer uit. Deze keer neemt Wim Lybaert Jan Peumans, tot voor kort voorzitter van het Vlaams parlement, mee op sleeptouw. Het belooft een vrolijke reis te worden, waarin we de N-VA-politicus eens van een andere kant - en in badjas - zullen zien . "Ik heb me goed geamuseerd met hem", aldus Lybaert. "Ik had nooit gedacht dat dat zou kunnen zonder ook maar één keer over politiek te praten."

