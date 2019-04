Exclusief voor abonnees Parlementslid met de dood bedreigd na tweet van Trump 16 april 2019

Een Amerikaans parlementslid ontvangt doodsbedreigingen sinds president Trump een video tweette waarin hij haar beschuldigt van het minimaliseren van 9/11. Dat probeerde hij te bewijzen met een toespraak waarin Ilhan Omar klaagde over het negatieve klimaat dat er tegenover moslims in de VS is ontstaan na die aanslagen. "Sinds zijn tweet vrijdag heb ik meer directe doodsbedreigingen ervaren. Vele daarvan zijn rechtstreeks verwijzingen naar of antwoorden op de video van de president." Omar ontvluchtte samen met haar familie de burgeroorlog in Somalië toen ze acht jaar was. Vorig jaar werd ze één van de eerste twee moslimvrouwen in het Congres.