Exclusief voor abonnees Parlement stemt over klimaatwet 29 maart 2019

00u00 0

De plenaire Kamer boog zich gisteravond over de herziening van grondwetsartikel 7bis, dat een (bindende) klimaatwet mogelijk maakt. In de commissie werd daarvoor dinsdag al groen licht gegeven, maar voor een grondwetswijziging is ook een tweederdemeerderheid nodig in de plenaire. Gisteravond laat was het nog wachten op de stemming, maar de kans is klein dat de herziening het gehaald heeft. N-VA, CD&V en Open Vld zien het nut niet in van een bindende klimaatwet, "als je niet weet hoe je die doelstellingen zal halen". (ARA)