Parlement keurt effectentaks goed 02 februari 2018

De effectentaks, de belasting voor wie 500.000 euro of meer op zijn effectenrekening heeft staan, is gisteravond goedgekeurd in het parlement. Sp.a, cdH, Vlaams Belang, DéFI, Vuye & Wouters en de PP stemden tegen. De groenen, PS en PTB onthielden zich. De maatregel maakte deel uit van het Zomerakkoord van de regering-Michel en geldt als tegemoetkoming aan de eis van CD&V voor rechtvaardige fiscaliteit. Wie een effectenrekening heeft - een rekening waarmee beleggers hun aandelen en obligaties beheren - met meer dan 500.000 euro, zal daar binnenkort een jaarlijkse taks van 0,15% op betalen. De regering belooft dat de taks 254 miljoen euro per jaar zal opbrengen, maar specialisten vrezen dat er te grote gaten in het net zitten. (ARA)

