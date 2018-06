Parlement buigt zich over zomeruur 05 juni 2018

Het federaal parlement buigt zich donderdag over de toekomst van het zomeruur. 't Is te zeggen: over een resolutie van de MR. Die partij wil dat de regering bij Europa aandringt op een allesomvattende evaluatie van de zomertijd. Het zomeruur werd destijds als energiebesparende maatregel ingevoerd in de nasleep van de oliecrisis van 1973, maar volgens federaal energieminister Marie-Christine Marghem (MR) heeft de maatregel nu amper effect. Daarom wil de MR een Europese studie. Blijkt de uurverandering overbodig of contraproductief, dan moet ons land op Europees niveau pleiten voor de afschaffing ervan. In de commissie werd de maatregel al unaniem goedgekeurd. In februari stemde het Europees Parlement nog tegen de afschaffing. (ARA)

