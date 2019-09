Exclusief voor abonnees Parlement begint aan "bezigheidstherapie" 20 september 2019

Geen regering? Geen probleem: gisteren is het nieuwe parlementaire jaar afgetrapt in de Kamer. "Dit is bezigheidstherapie. De zinloosheid is stuitend. Maar goed, we worden al betaald sinds 26 mei, dus ben ik hier", zei Jean-Marie Dedecker, opnieuw Kamerlid sinds hij als onafhankelijke op de N-VA-lijst verkozen werd. Ook bij andere partijen was er wrevel over de herstart zonder dat er nog maar uitzicht is op een nieuwe federale regering. "De lethargie hangt hier in de lucht", aldus Wouter De Vriendt (Groen). "Dat algemene gevoel van berusting stoort me verschrikkelijk. De politieke kleppers zijn de traagheid aan het cultiveren." Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) liet het allemaal niet aan zijn hart komen: "Het is onze verdomde plicht ons werk te blijven doen, regering of niet." (SSL)

