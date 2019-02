Parkrun profiteert van zonnige dag 04 februari 2019

Zaterdag was het druilerig en grijs, maar gisteren scheen in Antwerpen de zon. Perfect loopweer dus voor de deelnemers van de Parkrun in het Te Boelaerpark. De leden van Zurenborg Sport nodigden jong en oud uit om rondjes te lopen rond het park. Na de kidsrun van 1 kilometer kon er gekozen worden voor vier verschillende loopjes: 5 en 10 kilometer voor beginners en 5 en 10 kilometer voor meer geoefende lopers. Speciaal voor de gelegenheid werd ook de Zomerbar geopend. Wie dat wil kan trouwens vanaf 11 februari aansluiten bij Start To Run in het te Boelaerpark. Deelname kost 30 euro of 10 euro voor mensen met kansentarief. De eerste les wordt voorafgegaan door een infomoment, nadien kan je ter plekke inschrijven. (DILA)

