Parkinsonprof die Dolly kloonde heeft nu zelf ziekte 12 april 2018

00u00 0

Kent u Dolly nog? De Schotse professor Ian Wilmut - intussen 73 - kloonde dat schaap 21 jaar geleden. Een bijzonder experiment waarmee de wetenschapper in de jaren 90 hoopte dat het ook nieuwe inzichten zou bieden in (ouderdoms)ziektes als parkinson, waarbij zenuwcellen langzaam afsterven. Het materiaal van gekloonde schapen zou namelijk gebruikt kunnen worden bij de behandeling ervan. Nu blijkt Wilmut zelf aan parkinson te lijden. Hij maakte het nieuws zelf bekend, om aandacht te blijven vragen voor de ziekte, en steunt ook een nieuw onderzoeksprogramma van de universiteiten in Edinburgh en Dundee naar de ziekte.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN