Parket zoekt getuigen van roofmoord op 90-jarige 30 januari 2020

Het Oost-Vlaamse parket is op zoek naar getuigen van een mogelijke roofmoord in een villa in de Sint-Denijslaan in Gent. Op 27 juni vorig jaar werd de 90-jarige bewoonster daar gehavend aangetroffen, nadat ze twee dagen voordien vermoedelijk aangevallen werd door een inbreker. In het ziekenhuis werden twee hersenbloedingen vastgesteld bij Georgette Van den Bogaerde, die nooit trouwde en ook geen kinderen had. Ze kwam nooit meer helemaal bij bewustzijn en overleed een week later. Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat ze louter gevallen was. Pas toen een achterneef haar huis kwam afsluiten en hij merkte dat kasten en juwelendoosjes overhoop gehaald waren, werd de politie verwittigd. Een gouden armband met het opschrift 'Norris' bleek verdwenen. "Mogelijk werd de dief onderbroken door Georgette en heeft hij haar omvergeduwd", klinkt het. Een buur zag op 25 juni een kleine oranje auto met witte strepen - vermoedelijk met Nederlandse nummerplaat - nogal stuntelig de oprit van het slachtoffer opdraaien. Wie meer info heeft, kan contact opnemen met de politie via het nummer 0800/30.300. (WSG)

