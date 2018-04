Parket ziet "aantal verdachte elementen" Vrouw van 24 dood aangetroffen 28 april 2018

In een woning in Tienen is gisternamiddag het lichaam van een 24-jarige vrouw gevonden. Het Leuvense parket stelde een wetsdokter en het technisch labo aan voor verder onderzoek. Daaruit is al "een aantal verdachte elementen naar boven gekomen", zo klinkt het. Gisteravond laat zakte een onderzoeksrechter af naar de plaats van de feiten. Kwaad opzet is dus allesbehalve uitgesloten. De buurt reageert geschrokken op het overlijden, ook al kende niemand echt de jonge vrouw die nog niet zo heel lang in een gerenoveerd rijhuis woonde. Volgens buurtbewoners had het slachtoffer een relatie en zou ze binnenkort trouwen.