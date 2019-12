Exclusief voor abonnees Parket wil zwaardere straf voor Infrabel Treinramp Buizingen 26 december 2019

Het parket gaat in beroep tegen het vonnis van de Brusselse politierechtbank omtrent de treinramp in Buizingen. In 2010 kwamen daarbij 19 mensen om het leven. De rechtbank oordeelde dat zowel de treinbestuurder als de NBMS en Infrabel verantwoordelijk zijn voor het ongeval. De bestuurder werd schuldig verklaard zonder straf, de NMBS kreeg een effectieve geldboete van 550.000 euro en Infrabel een boete van 550.000 euro, waarvan de helft met uitstel. De rechtbank vond dat de NMBS en Infrabel te weinig veiligheidsmaatregelen hadden genomen om zulke ongevallen te vermijden. Infrabel ging in beroep omdat "het functioneren van het hele spoornet op de helling staat door het vonnis". Het parket van haar kant hoopt dat Infrabel in beroep zwaarder wordt gestraft.

