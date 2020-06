Exclusief voor abonnees Parket wil verdachten voor speciaal opgericht assisenhof Aanslag Nice: 24 juni 2020

De negen verdachten die verantwoordelijk worden geacht voor de aanslag in Nice in 2016, moeten voor een speciaal daarvoor samengesteld assisenhof in Parijs verschijnen. Althans, dat is wat het Franse nationale antiterreurparket wil. Bij de aanslag op 14 juli 2016, de Franse nationale feestdag, reed de 31-jarige Tunesiër Mohamed Lahouaiej-Bouhlel met een vrachtwagen in op de mensen op de Promenade des Anglais. Daarbij vielen 86 doden en meer dan 200 gewonden. Lahouaiej-Bouhlel werd de avond zelf nog doodgeschoten door de politie, maar het antiterreurparket kon nog negen andere betrokkenen identificeren. Voor vier verdachten wil het parket een vervolging voor lidmaatschap van een terroristische vereniging. Voor de andere vijf wil het een vervolging omdat ze het wapen aan de dader hadden geleverd. Vier van hen waren eerder verdacht van terroristische misdrijven, maar het parket "oordeelt dat ze geen kennis hadden van de bestemming van het wapen" dat ze hadden geleverd. Het is nu aan de antiterreuronderzoeksrechters om een beslissing te nemen over het proces. (CMG)

