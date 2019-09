Exclusief voor abonnees Parket wil 'plofkraakschepen' voor de rechter 12 september 2019

Het Limburgs parket wil 'plofkraakschepen' Anick Berghmans (39) laten doorverwijzen naar de correctionele rechtbank. Ze wordt verdacht van deelname aan de plofkraak op 21 juni vorig jaar in Lommel. Berghmans, bekend van 'Big Brother' en de Ketnetband, was sp.a-schepen. De daders van de plofkraak vluchtten volgens een getuige in een zwarte Audi. Die dook enkele dagen later op in de tuin van Berghmans, verstopt onder een zeil. In de kofferbak lag nog een zak met geldbiljetten die bij de overval met verf waren besmeurd.