Parket wil 'onvindbare terrorist' voor assisen 27 februari 2020

Het federaal parket wil de Antwerpse moslimterrorist Hicham Chaib laten berechten voor een terroristische moord. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor de executie van een krijgsgevangene die hij filmde in een IS-video. Hij publiceerde die videoboodschap enkele dagen na de aanslagen van 22 maart in Brussel en Zaventem. Daarin dreigde hij met meer aanvallen. Als het proces er komt, zal de zaal van het assisenhof vermoedelijk erg leeg blijven, want de IS-strijder is al jaren spoorloos. Leden van terreurgroep IS hebben hem al meermaals onterecht doodverklaard. Onze veiligheidsdiensten hebben daar altijd twijfels bij gehad en gaan er dus van uit dat hij nog leeft. Hij staat ook nog altijd internationaal geseind. Chaib kreeg in 2015 immers al 15 jaar cel op het grote proces tegen Sharia4Belgium. Toen zat Chaib al in Syrië. Hij stapte in maart 2013 met zijn vrouw op een Eurolines-bus en sloot zich aan bij terreurgroep Islamitische Staat. Chaib werkte in Raqqa bij de hisba, de religieuze politie die 'slechte' moslims gevangenzet, foltert of zelfs executeert. Na de val van de stad in 2017 was hij voor de Belgische autoriteiten onvindbaar.

