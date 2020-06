Exclusief voor abonnees Parket wil moordenaar Sofie Muylle voor assisen 09 juni 2020

Drieënhalf jaar na de moord op Sofie Muylle (27) buigt de Brugse raadkamer zich vrijdag over een doorverwijzing van de Roemeense hoofdverdachte. Het parket wil Alexandru C. (25) voor het hof van assisen brengen voor moord en verkrachting met foltering, met de verzwarende omstandigheid dat het slachtoffer zich in een kwetsbare positie bevond. Hij riskeert dan levenslang.

