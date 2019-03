Parket wil deze week info delen met bond Zaak-Propere Handen 05 maart 2019

Welke ploeg speelt volgend jaar in welke reeks? Het antwoord op de vraag van tien miljoen is een stapje dichterbij. Als alles goed verloopt, deelt het federaal parket tegen het einde van de week de belangrijkste brokken in het onderzoek naar vermeende matchvervalsing. De wedstrijd KV Mechelen-Waasland-Beveren staat daarbij centraal. Bij het losbreken van het voetbalschandaal bleken de speurders sterke vermoedens te hebben dat makelaar Dejan Veljkovic geprobeerd heeft de degradatiestrijd in het voordeel van KV Mechelen te beslissen. Verschillende spelers van Waasland-Beveren en degradatieconcurrent Eupen zouden zijn benaderd met het vooruitzicht op een contract bij KVM. Blijft de vraag of Veljkovic op eigen houtje handelde of de twee bestuursploegen ook, actief of passief, deelnamen aan de poging tot matchfixing. KV Mechelen en Waasland-Beveren blijven hun onschuld staande houden.

