Parket wil 300 vrachtwagens van transportreus afnemen 19 februari 2019

Het federaal parket wil 300 vrachtwagens in beslag nemen van transportreus Jost Group. Die probeert dat via de rechter tegen te houden, maar kon niet vermijden dat er al 19 vrachtwagens aan de ketting gelegd zijn. Bedoeling is om de voertuigen later verbeurd te laten verklaren. Reden: het Belgisch-Luxemburgse bedrijf ontloopt via nepvennootschappen voor miljoenen aan socialezekerheidsbijdragen, door goedkope chauffeurs uit Roemenië en Slovakije in België te laten rijden. Er waren eerder al invallen en de CEO zat zelfs al enkele dagen in de cel op verdenking van sociale fraude, mensenhandel en het opzetten van een criminele organisatie.

