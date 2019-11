Exclusief voor abonnees Parket wil 10 miljoen euro drugsgeld verbeurdverklaren 19 november 2019

Liefst 10 miljoen euro zou een zeskoppige drugsbende verdiend hebben met hun handel in een berucht Oostends café. Het parket wil dat nu verbeurdverklaard zien. Over een periode van drie jaar zouden de bendeleider, een 33-jarige Algerijn, en vijf kompanen meer dan 300 kilo cocaïne en cannabis verkocht hebben vanuit café 't Hazegras. De barman kneep volgens het Openbaar Ministerie een oogje toe en streek in ruil een deel van de winst op. Het gerecht kreeg er lucht van dankzij een anonieme tip. Het kopstuk van de bende zou geen geweld geschuwd hebben. "Hij speelde het zo hard dat hij zelfs aan het afkickcentrum ging staan om verslaafden in de verleiding te brengen", stelde de procureur. Hij vorderde voor de bendeleider 5 jaar cel. Zijn kompanen hangen gevangenisstraffen tussen 1 en 4 jaar boven het hoofd. (SDVO)

