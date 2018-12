Parket vraagt vrijspraak voor 'pestschool' 12 december 2018

00u00 0

Een school in Halle die aangeklaagd is wegens het niet optreden tegen pestgedrag, mag vrijgesproken worden - als het van het parket afhangt, toch. De ouders van de intussen 18-jarige Yana V. spanden een proces aan tegen het Heilig-Hart & College, nadat hun dochter "systematisch uitgesloten en zelfs bedreigd" werd op school. "Nooit heeft de school adequate maatregelen genomen om het pesten te doen stoppen", klonk het. Ze eisen 3.000 euro schadevergoeding. Volgens het parket ondernam de school wel actie. "Ze hebben leerlingen van plaats gewisseld en er is een soort therapie voorgesteld." De zaak werd eerder al gepleit maar de rechter wraakte zichzelf omdat er een schijn van partijdigheid bestond. Dus kwam er een nieuwe rechter. Uitspraak op 8 januari. (WHW)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN