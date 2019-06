Exclusief voor abonnees Parket vraagt Albanese oppositieleider naar tips over Belgische auto 15 juni 2019

Het federaal parket onderzoekt nog steeds een mysterieuze vondst in de Albanese badstad Durrës. Daar werd een jaar geleden liefst 3,4 miljoen euro cash gevonden in de deuren van een oude Toyota uit ons land. De Albanese politie vond het geld na een tip van Lulzim Basha, leider van de democratische oppositie in Albanië. Na de ontdekking volgden enkele arrestaties, maar geen van de betrokkenen zegt iets over het geld te weten. Het Belgische gerecht wil nu van Basha weten welke informatie hij kreeg, en van wie. De politicus zou bereid zijn om mee te werken. In ons land spitst het onderzoek zich toe op 12 verdachten uit het drugsmilieu.

