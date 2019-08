Exclusief voor abonnees Parket voert onderzoek naar ongeval met voetganger op Ring 10 augustus 2019

Het Brusselse parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend naar het ongeval waarbij donderdagochtend een man werd doodgereden op de Ring in Anderlecht. Voorlopig gaat het om een onderzoek tegen onbekenden, voor onopzettelijke doodslag door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg.De 42-jarige dakloze man die omkwam, was namelijk kort voor het ongeval opgenomen in het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Daar was hij naartoe gebracht door een politiepatrouille die hem had gevonden op de Lenniksebaan. De man was dronken en lichtgewond. Hij was naar eigen zeggen op de weg gevallen. Twee uur nadat de politie hem had gevonden, werd de man aangereden op de buitenring. Hoe hij daar is kunnen komen, is nog niet duidelijk. (JCV)

