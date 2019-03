Parket voert onderzoek naar aanranding in Zoniënwoud 20 maart 2019

Het parket Halle-Vilvoorde is een onderzoek gestart nadat een 24-jarige vrouw uit het Vlaams-Brabantse Hoeilaart een klacht indiende voor aanranding in het Zoniënwoud. De vrouw was maandag in de vooravond aan het joggen toen ze plots langs achteren vastgegrepen en bedreigd werd door een man met een vuurwapen. Het slachtoffer wist zich los te rukken en kon ontkomen. Ze verwittigde de politie, maar ondanks een grote klopjacht werd de dader niet gevat. De vrouw liep geen verwondingen op, maar was zwaar onder de indruk van de feiten. (RDK)