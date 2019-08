Exclusief voor abonnees Parket van Parijs opent onderzoek naar Epstein wegens verkrachtingen 24 augustus 2019

Het parket van Parijs heeft een onderzoek geopend wegens verkrachtingen en seksuele aanrandingen, onder meer van minderjarigen, in het kader van het schandaal rond Jeffrey Epstein. De Amerikaanse zakenman, die in de VS beschuldigd werd van seksueel misbruik van minderjarige meisjes en twee weken geleden dood werd aangetroffen in zijn cel, had een flat in Parijs. "Het onderzoek heeft als doel eventuele inbreuken bloot te leggen, niet alleen gepleegd op het Franse grondgebied maar ook in het buitenland, ten nadele van Franse slachtoffers of ten aanzien van daders met de Franse nationaliteit", aldus de Parijse procureur.