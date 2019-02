Parket staakt onderzoek naar Filip Dewinter en Chinese spion 14 februari 2019

Het Brusselse parket-generaal zal geen verder onderzoek voeren naar de banden tussen Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter en een van spionage verdachte Chinese zakenman. Dat heeft de procureur-generaal laten weten in een brief aan Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) en de advocaat van Dewinter. In november bracht deze krant uit dat Dewinter jarenlang als adviseur gewerkt heeft voor een vzw die door Staatsveiligheid beticht wordt van spionageactiviteiten voor de Chinese overheid. Filip Dewinter ontkende de samenwerking niet, maar wist naar eigen zeggen niks over mogelijke spionage. "Het parket volgt mij daar nu in en stelt dat ik geen enkel strafbaar feit heb gepleegd", zegt de VB'er. Het parket kwam tot die conclusie na een onderhoud met Staatsveiligheid. Dewinter geeft wel toe dat zijn vertrouwen misbruikt kan zijn. (JBG)

