Parket probeert uitzending 'Cold Case' tegen te houden 07 februari 2019

00u00 0

De Brusselse rechtbank beslist in de loop van de dag of het VTM-programma 'Cold Case' vanavond mag worden uitgezonden. Het Antwerpse parket heeft gisteren een eenzijdig verzoekschrift ingediend om de eerste aflevering van de vijfdelige misdaaddocumentaire tegen te houden. In het programma gaat journalist Kurt Wertelaers op zoek naar de moordenaar van Sally Van Hecke. "Tot vanmiddag (gistermiddag, red.) liepen er onderhandelingen met VTM om de uitzending uit te stellen, maar de zender wil zijn programmatie niet aanpassen. Daardoor dreigt het lopende onderzoek geschaad te worden", zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. Iets wat ook gevolgen kan hebben voor een eventuele vervolging, klinkt het nog. VTM betreurt de dagvaarding en zal zich vandaag in de rechtbank verdedigen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN